Regno Unito: Parlamento approva il rapporto sul “Partygate” che condanna Johnson

- La Camera dei Comuni del Regno Unito ha approvato il rapporto che condanna l'ex premier, Boris Johnson, per aver deliberatamente fuorviato l'aula sullo scandalo "Partygate", le feste a Downing Street nella fase più acuta della pandemia di Covid-19. Come ha riferito l'emittente televisiva "Bbc", 354 deputati hanno votato a favore del rapporto, mentre sette hanno votato contro. Il computo non include i parlamentari che si sono astenuti. Un'inchiesta del Comitato dei privilegi ha determinato che l'ex primo ministro, con le sue smentite in Parlamento relative al "Partygate", ha commesso ripetuti reati. L'organo ha pertanto raccomandato la sospensione di Johnson dalla Camera dei Comuni per 90 giorni, nonostante quest'ultimo si sia già dimesso da deputato. (Rel)