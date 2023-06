© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il recente incontro tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il presidente cinese, Xi Jinping, sono stati fatti progressi per quanto riguarda il rapporto tra i due Paesi. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando con i giornalisti del viaggio a Pechino del capo della diplomazia Usa. “So per certo che sono stati fatti progressi”, ha detto. (Was)