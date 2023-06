Usa: sottomarino turistico per visite al Titanic, in corso ricerche per 5 dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera statunitense è impegnata nelle ricerche di cinque persone, dopo che un sottomarino usato a fini turistici per far visitare il relitto del Titanic è scomparso dai radar nell’Oceano atlantico. In un comunicato stampa, la Guardia costiera di Boston ha annunciato che le ricerche riguardano cinque dispersi. “La nave canadese Polar Prince ha perso i contatti con il sottomarino a circa 1,5 chilometri ad Est di Cape Cod, nella mattinata di domenica”, si legge nella nota. (Was)