Berlusconi: Tajani, un uomo geniale che ha lasciato una grande eredità

21 luglio 2021

- Dire che Silvio Berlusconi non ha realizzato molto come presidente del Consiglio è sbagliato. E’ l’opinione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato a “Quarta Repubblica”. “La riforma delle pensioni, le grandi infrastrutture, l’alta velocità, la politica estera”, ha elencato il ministro. Berlusconi è “l’uomo che ha cambiato la politica nel nostro Paese” con un “centrodestra alternativo alla sinistra”. E’ stato “un uomo geniale che ha lasciato una grande eredità” e “l’eredità dei geni non si estingue con la loro fine fisica”, ha dichiarato Tajani. (Res)