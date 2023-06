Diritti: Moretti (Pd), procura Padova contro interesse bambini, non si cancella madre per decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma come si fa a cancellare una mamma per decreto? Il tentativo della procura di Padova di cancellare il diritto al riconoscimento di 33 bambini avvenuto già nel 2017, mi sembra un accanimento ingiustificato, in linea con un governo che vorrebbe controllare le vite, i destini e le scelte personali di tutti noi. Ci vogliono riportare al Medioevo, ai confini dell’Europa come le peggiori destre. La cosa che fa più male di questa triste vicenda è che nessuno pensa ai bambini e al loro benessere. Ci mobiliteremo contro questa vergogna, al fianco del sindaco di Padova che giustamente ha agito nel primario interesse dei minori". Lo afferma l’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti. (Rin)