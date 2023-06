Sicurezza: De Priamo-Masi (Fd'I), positivo incontro con il nuovo Prefetto di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Come già annunciato nelle scorse settimane, abbiamo incontrato il nuovo Prefetto di Roma per sottoporgli alcune questioni relative alla sicurezza nella nostra città. Lo dichiarano in una nota congiunta il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo e il consigliere in Assemblea capitolina Mariacristina Masi. "La percezione di insicurezza dei cittadini sta raggiungendo livelli molti alti e questo incide inevitabilmente sulla qualità della vita dei romani. Sono tante le segnalazioni che ci giungono ogni giorno dai vari quadranti della città e per questo, a un argomento più generale, sull'intera Capitale, abbiamo voluto sottoporre al nuovo Prefetto, con l'augurio di un lavoro proficuo per Roma, alcuni punti specifici. Dal centro di Roma, con particolare riferimento alla zona Termini – Esquilino, alla condizione di viale Pretoriano in cui è di nuovo presente un accampamento con persone che ogni giorno infastidiscono gli automobilisti in attesa ai semafori limitrofi. Dall'aumento dei furti in zona Ardeatina, alla annosa questione del Pigneto. Dalla necessità di nuovi presidi alle occupazioni abusive. Per concludere con il Litorale: l'occupazione dell'ex colonia Vittorio Emanuele III e il proliferare delle cosiddette baby gang, senza dimenticare il fatto di mantenere alta l'attenzione per il contrasto alla criminalità in alcuni quartieri. Questi alcuni dei temi sottoposti nel corso dell'incontro che consideriamo molto positivo. Il nostro impegno è quello di intervenire con proposte e atti concreti, all'interno delle Istituzioni che rappresentiamo, al fine di supportare il lavoro egregio, che siamo certi porterà avanti la Prefettura", concludono.(Com)