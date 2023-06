© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit, alla data del 16 giugno scorso, a partire dall'avvio della prima tranche del programma di buyback 2022, ha acquistato un totale di 111.888.281 azioni, pari al 5,77 per cento del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 2.074.857.782,78 euro. Lo rende noto l'istituto bancario. (Com)