Difesa: Crosetto, con Macron e colleghi per riflettere su sicurezza dell’Europa

22 luglio 2021

- "Oggi con il presidente francese Emmanuel Macron e con molti colleghi per una riflessione sulla difesa e la sicurezza dell'Europa, per fare il punto e condividere orientamenti nazionali al fine di fronteggiare congiuntamente sfide presenti e future". Lo ha scritto in un messaggio su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto. (Frp)