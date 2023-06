© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha fatto “un grande lavoro” durante il suo viaggio in Cina. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando con i giornalisti. “Finora ho comunicato con lui attraverso il Consiglio per la sicurezza nazionale”, ha precisato. (Was)