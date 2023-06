Cultura: fonti Mic, pari opportunità tema prioritario attività ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La parità di genere è certamente fra le priorità del Mic, lo testimonia la netta presa di posizione sul 'me too' nel cinema con l’intenzione manifestata dal ministro Sangiuliano di escludere dai finanziamenti pubblici quelle imprese che non assumano posizioni nette e rigorose in questo ambito. La dimissionaria Costantino non ha concretizzato alcuna proposta e, da militante della sinistra radicale (è una ex parlamentare di Sel), cerca solo una polemica politica che non c’è perché il Ministero è schierato a tutela della parità di genere. A brevissimo ci sarà la nomina di un’altra coordinatrice dell’Osservatorio e i lavori di indagine e di proposta, con un’azione davvero incisiva, potranno riprendere con nuovo slancio". È quanto si apprende da fonti del ministero della Cultura. (Rin)