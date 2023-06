Pnrr: Fitto, stiamo definendo lavoro modifica, fare velocemente ma non in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo definendo il lavoro propedeutico alla modifica del Pnrr. “Bisogna fare velocemente ma non in fretta”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione del convegno "Roma, Capitale del futuro" organizzato da “Il Messaggero”. “Purtroppo abbiamo un dibattito che spesso ci porta un po' fuori strada, perché si discute molto spesso di questioni generiche senza entrare nel merito”, ha aggiunto Fitto. (Rin)