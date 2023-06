Berlusconi: Forza Italia Lombardia, intitolazione Belvedere scelta migliore per onorarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intitolazione del Belvedere di Palazzo Lombardia al Presidente Silvio Berlusconi "è stata la scelta migliore per onorare il suo straordinario contributo alla vita economica, politica, sportiva e televisiva di questo Paese". Così i rappresentanti di Forza Italia presso la Giunta regionale della Lombardia e il gruppo regionale del partito in Consiglio. Il Belvedere è un luogo "unico che offre una vista mozzafiato sulla città, e che domina tutto il territorio lombardo che il Presidente ha sempre portato con grande affetto nel cuore - aggiungono -. Un simbolo di ascesa, un modo per ricordare la visione che Silvio Berlusconi ha sempre avuto: l'andare oltre, il superare i confini. Ringraziamo quindi il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana per la sensibilità che ha mostrato. È stata la scelta giusta. Buon viaggio Presidente, buon viaggio Silvio". (Com)