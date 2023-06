Sanità: Cecchetti (Lega), bene accordo per stabilizzazione personale sanitario durante Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molto bene l'annuncio della giunta della Regione Lombardia sui nuovi accordi, stipulati con le organizzazioni sindacali, per la stabilizzazione del personale sanitario impiegato durante l'emergenza pandemica, bene questa misura che riconosce l'importanza del lavoro svolto, permette di non disperdere le professionalità acquisite e rappresenta uno strumento per rafforzare gli organici della nostra sanità regionale. Un'altro misura concreta per rafforzare la nostra sanità e poter dare ancora più risposte in termini di servizi ai cittadini". Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, segretario d'aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier. (Com)