Abruzzo: Giunta regionale, ok a rafforzamento esercizio associato funzioni di Polizia municipale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese nel corso della riunione di questa sera ha approvato, tra l'altro, su proposta dell'assessore Pietro Quaresimale, l'avviso pubblico per l'incentivo in favore delle Unioni di comuni per l'avvio, la riorganizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento dell'esercizio associato della funzione di Polizia municipale e Polizia amministrativa locale. L'obiettivo è quello di promuovere l'associazionismo tra piccoli Comuni, con l'intento di rafforzare le loro capacità istituzionali e amministrative attraverso la gestione associata di funzioni e servizi. Si è ritenuto così opportuno individuare una azione di sostegno specifico per le Unioni di Comuni situate nella regione Abruzzo, anche di nuova costituzione. (Gru)