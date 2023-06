Napoli: Laboccetta (Polo Sud), uno spazio del San Carlo sarà intitolato a Paolo Isotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consiglio comunale di Napoli ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il sindaco di Napoli, il Professor Gaetano Manfredi, a disporre, nella qualita' di Presidente della Fondazione San Carlo, che un'area del Teatro venga dedicata al compianto Maestro Paolo Isotta. Il più grande musicologo del mondo. Desidero ringraziare innanzitutto il presentatore dell'ordine del giorno, il consigliere comunale Domenico Brescia, l'intera assemblea cittadina. In particolare tutti i consiglieri presenti in aula al momento dell'approvazione. Sin dalla mattinata in Via Verdi ho avuto il piacere di parlare con tantissimi esponenti politici, di maggioranza e di opposizione. E tutti mi avevano garantito la totale condivisione dell'idea lanciata dall'associazione Polo Sud. Infine, un sentito e sincero ringraziamento desidero rivolgerlo al sindaco Manfredi. Dopo gli anni dell'istrionismo e della demagogia Napoli sta restituendo alla cultura il posto che le spetta. Avanti così!" Lo ha dichiarato in una nota l' ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)