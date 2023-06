Italia-Usa: Tajani incontra Kerry, focus su cambiamento climatico, sicurezza energetica e transizione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per il clima, John Kerry. Il colloquio, riferisce la Farnesina in una nota, rappresenta un'ulteriore dimostrazione della vicinanza tra Italia e Stati Uniti anche nella lotta al cambiamento climatico, tema che si lega inestricabilmente agli obiettivi di sicurezza energetica e transizione sostenibile e che rientra tra le priorità della presidenza italiana del G7 nel 2024. Proprio in vista di questo importante impegno internazionale il governo italiano mira a rilanciare i rapporti con i partner globali, in particolare verso l'Africa e nell'ambito della presidenza brasiliana del G20. "L'Italia vuole lavorare insieme ai principali attori pubblici e privati per contrastare il cambiamento climatico sul piano nazionale e su scala globale", ha affermato il vicepremier Tajani, il quale ha osservato come il nostro Paese, seconda potenza manifatturiera d'Europa, sia caratterizzato da una vocazione industriale e agricola che rende necessaria una transizione energetica giusta e graduale, vicina alle necessità di imprese e cittadini. Lo stesso vale per l'azione italiana a livello internazionale, dove "bisogna garantire un circolo virtuoso di crescita equo, cooperativo, non predatorio e reciprocamente vantaggioso, con particolare attenzione al continente africano", ha aggiunto Tajani, sottolineando il ruolo centrale del Piano Mattei per incentivare la transizione energetica nei Paesi emergenti e nelle comunità più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Un obiettivo che si lega a doppio filo con le azioni intraprese per contrastare i flussi migratori irregolari verso l'Europa. (Com)