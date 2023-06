Algeria-Italia: inaugurata ad Algeri statua dedicata al mercante veneziano Piccinin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi nel centro di Algeri l'inaugurazione della statua dedicata al mercante veneziano Piccinin, detto Ali Bitchinin. La cerimonia si è svolta alla presenza del sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento del governo italiano, Pina Castiello, del ministro per i Rapporti con il Parlamento algerino, Bessma Azouar, e del prefetto di Algeri, Ali Rabhi. Ali Bitchin, il cui nome originale è Alberico Piccinin o Piccinino, fu un marinaio italiano nato nel villaggio di Mertito, in provincia di Massa, in Toscana. Il destino volle che fosse catturato dalla Marina algerina nel 1578 e trasferito nel porto di Algeri. Salì alla ribalta diventando una delle figure politiche e militari più importanti della città. Ali Bitchin si convertì all'Islam e riuscì a costruire una fortuna ad Algeri. Come Grande ammiraglio di Algeri, fu conosciuto soprattutto per aver costruito la moschea che porta tutt'ora il suo nome nel centro di Algeri. Durante il periodo coloniale fu trasformata in chiesa con il nome di Notre-Dame-des-Victoires. Alcune fonti menzionano che tentò persino di usurpare il governatorato di Algeri nel 1645. La fama di Ali Bitchin si basa in particolare sul racconto di prigionia scritto da Emmanuel d'Aranda, che fu suo schiavo per circa un anno tra il 1640 e il 1641. Quest'opera ha permesso di comprendere meglio la sua affascinante storia e la sua influenza nell'epoca. L'inaugurazione della statua rappresenta un omaggio ad Ali Bitchin e testimonia l'importanza della sua eredità nella storia dell'Algeria. (Ala)