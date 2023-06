Cultura: Pd, dimissioni Costantino? Parità di genere non è priorità Mic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con dispiacere e preoccupazione delle dimissioni irrevocabili di Celeste Costantino da Coordinatrice dell'Osservatorio sulla parità di genere del ministero della Cultura; un ruolo che ricopriva con ottimi risultati dal novembre del 2021. Evidentemente per il ministro Sangiuliano - perfettamente in linea con il governo di cui fa parte - non è importante indagare le ragioni degli squilibri di genere e individuare gli strumenti per superarli. Nonostante i numerosi solleciti, il ministro non ha ritenuto neppure di rispondere alla Coordinatrice dell'Osservatorio. Si trattava di decidere come proseguire l'ottimo lavoro svolto da questo organismo consultivo che ha prodotto un importante rapporto, intitolato 'La questione di genere tra immaginario e realtà' presentato in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre scorso. Il ministro Sangiuliano ha anche partecipato ad una seduta durante la quale sono state fatte numerose audizioni in merito agli abusi nel mondo dello spettacolo. In quell'occasione, aveva assunto una serie di impegni davanti all'Osservatorio; impegni tutti disattesi. Il governo dimostra, per l'ennesima volta, di non avere alcuna attenzione al contrasto agli squilibri di genere e, più in generale, a costruire un' interlocuzione istituzionale con chi si occupa con competenza e impegno di temi importanti. L'unico obiettivo dell'esecutivo è smantellare e cancellare ogni traccia del passato, tradendo - così - un'ansia revisionista che colpisce anche il lavoro svolto per le istituzioni da eccellenti professionisti". Lo affermano i componenti Pd di Camera e Senato della commissione Cultura. (Rin)