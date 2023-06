Camera: domani audizione Pacifici (Ic-Loc) su programma "Soldato sicuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 20 giugno, alle ore 11.30, la commissione Difesa della Camera nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma "Soldato sicuro", svolge l'audizione della professoressa Francesca Pacifici, Ricercatrice presso Ic-Loc (Interdisciplinary Center for Advanced Studies on Lab-on-Chip and Organ on-Chip Applications), dell'Università di Roma - Tor Vergata. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)