Pnrr: Fitto, opportunità nell’interesse Paese, evitare posizioni di parte

- Il Pnrr non è la sfida del governo Meloni ma è la sfida del Paese, “senza posizioni di parte ma cercando di cogliere le opportunità nell'interesse generale del Paese”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione del convegno "Roma, Capitale del futuro" organizzato da “Il Messaggero”. Fitto ha sottolineato come si stia svolgendo un confronto in modo propositivo, responsabilmente e nei tempi. (Rin)