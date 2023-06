Sudan: donatori riuniti a Ginevra annunciano 1,5 miliardi di dollari per risposta umanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Arabia Saudita continua a sostenere il popolo del Sudan e prosegue i suoi sforzi tesi al raggiungimento di una soluzione politica e per evitare un'escalation del conflitto. Lo ha dichiarato nel suo intervento il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan al Saud, il quale ha affermato che "lo scorso maggio il Regno saudita ha ospitato le due parti, le Forze armate sudanesi e le Forze di supporto rapido per aiutare evitare un inasprimento del conflitto", e ha espresso soddisfazione per il successo ottenuto grazie alla collaborazione con gli Stati Uniti per "l'attuazione della dichiarazione di Gedda che consente spostamenti senza ostacoli e la fornitura di assistenza umanitaria in tutto il Paese. L'Arabia Saudita sostiene e la popolazione dei fratelli sudanesi e lo ha fatto anche grazie lo stanziamento di 100 milioni di dollari da parte dell'organizzazione umanitaria King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSrelief) che ha contribuito alla creazione di corridoi umanitari per alleviare le sofferenze del popolo sudanese", ha aggiunto il ministro degli Esteri saudita. Dall'inizio del conflitto "l'Arabia Saudita ha raggiunto i suoi cittadini in Sudan ed è stata in grado di evacuare 145 persone in più di 100 Paesi", ha sottolineato Al Saud, che ha aggiunto: "Abbiamo provato a creare un centro umanitario per fornire assistenza al Sudan e per agevolare partenze aeree dal Paese in conflitto". Al Saud ha poi ringraziato l'Egitto, la Germania, il Qatar, l'Unione Europea, l'Unione Africana e l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari per la mobilitazione generale e per aver collaborato per facilitare le operazioni finalizzate all'assistenza umanitaria del popolo saudita. (segue) (Res)