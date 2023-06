Sudan: donatori riuniti a Ginevra annunciano 1,5 miliardi di dollari per risposta umanitaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sudan, ha dichiarato da parte sua il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, è in corso una catastrofe umanitaria le cui conseguenze saranno pagate dal popolo sudanese e dai Paesi vicini a causa del deterioramento delle condizioni di sicurezza, economiche e umanitarie. Nel suo discorso Shoukry ha espresso "il vivo interesse dell'Egitto per la sicurezza e la stabilità del Sudan considerate parte integranti della nostra sicurezza nazionale". Il ministro egiziano ha espresso la solidarietà del suo Paese al popolo sudanese, incoraggiandolo a "superare questa fase del conflitto per tornare un Paese sicuro e stabile". "L'Egitto proseguirà i suoi sforzi in collaborazione con tutte le parti coinvolte con lo scopo di porre fine agli scontri e favorire un ritorno al dialogo", ha affermato Shoukry, evidenziando l'importanza che "le organizzazioni internazionali e regionali svolgano un ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi e l'urgente necessità di raggiungere un cessate il fuoco sostenibile". Il ministro degli Esteri ha osservato che Egitto e Qatar hanno lanciato un'iniziativa congiunta sotto la guida dei rispettivi leader per offrire sostegno al popolo sudanese. Inoltre il Paese nordafricano "ha messo a disposizione tutte le sue risorse e si è adoperato con determinazione per agevolare il transito dei rifugiati, per fornire loro assistenza umanitaria e per soddisfare le loro esigenze alimentari, sanitarie e psicologiche", ha sottolineato Shoukry, ricordando che l'Egitto ha accolto oltre 250 mila sudanesi, che rappresentano il 60 per cento del numero totale delle persone in fuga dal conflitto, oltre ai 5 milioni di sudanesi che il Paese ospita da decenni. (segue) (Res)