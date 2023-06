Sudan: donatori riuniti a Ginevra annunciano 1,5 miliardi di dollari per risposta umanitaria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, il conflitto in Sudan rischia di espandersi oltre confine sudanese, con conseguenze "drammatiche" per la regione. "Circa 500 mila persone sono fuggite dall'inizio del conflitto, di cui 365 mila nei Paesi vicini. Molti rifugiati ospitati in Sudan prima del conflitto sono stati costretti a tornare a casa, in particolare in Sud Sudan, cosa che rischia di destabilizzare un Paese già devastato dal conflitto", ha detto Grandi, dicendosi preoccupato anche per le violenze in Darfur che rischiano di estendersi al vicino Ciad e sottolineando la necessità di coordinare la risposta per i rifugiati. "I combattimenti devono cessare. Rinnovo l'appello ai Paesi vicini affinché continuino a mantenere i confini aperti. Mantenete l'umanità nel vostro approccio", ha aggiunto. I fondi annunciati oggi sosterranno la fornitura di assistenza umanitaria basata sui principi e basata sui bisogni al popolo del Sudan e ai Paesi che ospitano coloro che fuggono dai combattimenti. Più di 80 governi e altri donatori, organizzazioni umanitarie internazionali e funzionari umanitari hanno preso parte all'evento di oggi, che ha anche sottolineato la necessità di un sostegno a lungo termine per costruire la resilienza delle comunità sudanesi e delle comunità ospitanti nei Paesi vicini. (segue) (Res)