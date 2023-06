Sudan: donatori riuniti a Ginevra annunciano 1,5 miliardi di dollari per risposta umanitaria (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organizzatori dell'evento odierno hanno sottolineato la necessità che tutte le parti in Sudan aderiscano alla "Dichiarazione di impegno a proteggere i civili e a facilitare e rispettare l'azione umanitaria in Sudan", firmata a Gedda l'11 maggio, anche per dare priorità alle discussioni per raggiungere un cessate il fuoco duraturo e la cessazione permanente delle ostilità, garantire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli e rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale. Gli organizzatori hanno inoltre ribadito il loro impegno a intensificare l'assistenza umanitaria basata sui principi e basata sui bisogni per affrontare i bisogni più critici delle persone in Sudan e di coloro che sono costretti a fuggire nei paesi vicini. Per garantire la consegna rapida ed efficace degli aiuti, i partecipanti alla conferenza hanno sottolineato l'importanza di rimuovere senza indugio gli ostacoli burocratici in Sudan, compresi i visti e le restrizioni di movimento. Le parti in Sudan dovrebbero inoltre garantire il movimento di forniture e personale umanitario da altre parti del Sudan e dai Paesi vicini a tutte le parti del Sudan - compreso il Darfur, dove quasi 9 milioni di persone hanno bisogno di assistenza - e consentire alle persone di muoversi liberamente per cercare sicurezza. (Res)