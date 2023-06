Milano: gruppo comitati cittadini contesta sindaco e giunta a forum partecipazione - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Una ventina di persone, in rappresentanza di vari comitati cittadini, si è presentata all'ingresso del Forum della partecipazione in via Angelo Mosso a Milano per protestare contro la giunta e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il gruppo di persone, che portava cartelli e istanze variegati che andavano dallo stadio a San Siro al bosco di via Falck, ha discusso per diversi minuti con l'assessore ai servizi civici e alla partecipazione Gaia Romani, lamentando mancanza di ascolto da parte della giunta milanese in merito alle diverse criticità che i comitati riscontrano sui progetti di riqualificazione urbana e sul piano di governo del territorio. In video Gabriele Mariani, ex candidato sindaco di Milano in Comune. (Video: Agenzia Nova) (Rem)