Turismo: sempre più tedeschi cancellano le vacanze in Emilia-Romagna

- Sono “sempre più” i tedeschi che stanno cancellando le vacanze estive in Emilia-Romagna a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito la regione. È quanto riferisce il quotidiano “Berliner Morgenpost”, aggiungendo che il territorio è “tra i più amati” dai turisti provenienti dalla Germania. La presidente di Federalberghi in Emilia-Romagna, Patrizia Rinaldis, ha affermato: “Un tedesco su due ha disdetto le prenotazioni per la vacanze n Romagna a giugno, per luglio siamo al 25 per cento di cancellazioni”. In Germania, molti pensano erroneamente che anche la riviera romagnola sia stata colpita da rovesci e inondazioni. Il litorale è, invece, stato “in gran parte” risparmiato dal maltempo. Secondo Rinaldi, i mezzi di informazione che hanno descritto Rimini come “un paradiso delle vacanze allagato” hanno arrecato un grave danno al turismo nell'area. Una parte consistente delle cancellazioni è arrivata dalle agenzie di viaggio online, con i turisti tedeschi che hanno optato per i principali concorrenti dell'Italia nel settore dei viaggi, ossia Spagna, Grecia e Croazia. (Geb)