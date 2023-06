Trasporto aereo: Bassato (AdR), da Roma 34 partenze giornaliere verso Nord America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Roma "abbiamo 34 partenze giornaliere di aeromobili di grandi dimensioni solamente per il Nord America, 11 partenze giornaliere solo per New York City. Abbiamo più sedili in partenza verso New York che non verso Milano o altre destinazioni domestiche. Questo dà la misura di quanto è forte il mercato e la domanda su Roma". Lo ha detto il chief aviation officer di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato, a margine della presentazione del volo diretto Roma-New York City di Norse Atlantic Airways, all'aeroporto di Fiumicino. "Abbiamo un aeroporto – ha spiegato - pieno che lavora molto bene, con una qualità dei servizi veramente alta, i passeggeri fanno da poca a nessuna coda, dalla sicurezza in 4 minuti si è oltre i varchi. Alla frontiera il 50 per cento dei passeggeri transita con i varchi automatici elettronici. Quindi un sistema aeroportuale che sta funzionando molto bene grazie agli investimenti fatti da Aeroporti di Roma e dall'insieme dei soggetti che lavorano su questo aeroporto, e grazie a tutto il lavoro sulla qualità dei processi fatto negli ultimi anni". (segue) (Rer)