Trasporto aereo: Bassato (AdR), da Roma 34 partenze giornaliere verso Nord America (2)

- Roma è diventato "un aeroporto 5 stelle Skytrax all'inizio di quest'anno, e da molti anni si conferma come l'aeroporto numero 1 in Europa - ha continuato il chief aviation officer di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato -. Dall'altro lato c'è un mercato che risponde molto bene: abbiamo 34 partenze giornaliere di aeromobili di grandi dimensioni solamente per il Nord America, 11 partenze giornaliere solo per New York City. Abbiamo più sedili in partenza verso New York che non verso Milano o altre destinazioni domestiche. Questo dà la misura di quanto è forte il mercato e la domanda su Roma. Siamo ottimisti, ovviamente c'è tanto da fare per continuare a erogare questo livello di qualità, ma l'aeroporto di Roma è un asset robusto, che con la collaborazione di enti e aziende continua a fare un eccellente lavoro al servizio della clientela", ha concluso Bassato. (Rer)