Usa: Casa Bianca, Blinken aggiornerà personalmente Biden sul suo viaggio in Cina

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, aggiornerà personalmente il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al suo ritorno nel Paese dopo il suo viaggio in Cina. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Il presidente è stato costantemente aggiornato dal Consiglio per la sicurezza nazionale in merito agli incontri avuti dal segretario, che sono stati positivi e costruttivi”, ha detto, aggiungendo che il capo della diplomazia statunitense ha sottolineato l’importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione bilaterali, e che la “competizione vigorosa” tra Washington e Pechino sarà comunque gestita in maniera responsabile. Interpellata sul posizionamento degli Stati Uniti in merito a Taiwan, la portavoce della presidenza Usa ha detto che “non è cambiato: rispettiamo lo status quo”. (Was)