Milano: Sala, fatto tanto per partecipazione, che non può diventare "fate come dico io" - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che abbiamo fatto tanto in termini di partecipazione, abbiamo firmato più di 100 patti con varie associazioni, però probabilmente qualcuno intende la partecipazione come 'fate come dico io', e allora è più difficile". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala in risposta alle contestazioni ricevute fuori dal forum della partecipazione di Milano, dove un gruppo di circa una ventina di rappresentanti di comitati cittadini lo ha atteso per lamentare la mancanza di confronto tra loro e l'amministrazione in merito ai progetti di riqualificazione di diversi quartieri. (Video: Agenzia Nova) (Rem)