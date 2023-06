Piemonte: terminata la missione in Emilia Romagna dei volontari della Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminata dopo un mese la missione della Protezione civile del Piemonte in Emilia Romagna per aiutare le città colpite dall'alluvione. Sono oltre 400 i volontari che hanno prestato aiuto all'Emilia. "Come il Piemonte ha sempre ricevuto solidarietà e sostegno quando è stato colpito dalle alluvioni degli scorsi anni - hanno affermato il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi -, a sua volta è sempre pronto a mettere a disposizione la sua Protezione civile e le competenze dei suoi volontari ogni volta che qualcuno ha bisogno di aiuto e soccorso. Ed è quanto è stato fatto con impegno e professionalità per soccorrere la gente della Romagna", hanno concluso. (Rpi)