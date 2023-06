Ucraina: Zelensky a colloquio telefonico con i premier di Paesi Bassi e Danimarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha tenuto oggi un colloquio telefonico con il premier dei Paesi Bassi, Mark Rutte, e la prima ministra della Danimarca, Mette Frederiksen. Lo ha reso noto su Twitter lo stesso leader ucraino, sottolineando di mantenere “un dialogo regolare con gli amici” del Paese. Zelensky ha scritto di aver informato Rutte e Frederiksen “della attuale situazione sul campo di battaglia”. “Ho anche parlato dei risultati della visita dei leader africani a Kiev. Abbiamo discusso degli sforzi necessari per consolidare il sostegno all'Ucraina da parte dei paesi del Sud del mondo. In particolare, abbiamo discusso del loro coinvolgimento nell'attuazione della nostra formula per la pace in 10 fasi”, ha aggiunto il presidente ucraino.(Kiu)