Sanità: Cgil, manifestazione 24 giugno, partiti volantinaggi davanti ospedali Roma e Lazio

- Sono partiti stamattina i volantinaggi del coordinamento territoriale "Insieme per la Costituzione" davanti agli ospedali di Roma e del Lazio in vista della manifestazione nazionale del prossimo 24 giugno, a Roma, in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e rilancio del Servizio sanitario nazionale, pubblico e universale. E' quanto si legge, in una nota, della Cgil di Roma e del Lazio. Domani, martedì 20 giugno, - continua la nota - saremo davanti all'Ospedale San Giovanni dalle ore 13 alle 15. Mercoledì 21 giugno saremo davanti all'Asl Roma 2 (via Apulia 7) a partire dalle ore 10; presso la Asl Roma 5 ( Viale Pio XII, 42, Palestrina) a partire dalle ore 9; presso l'ASL Roma 1 (San Filippo Neri) dalle ore 12:45 alle 14:15, presso la ASL Colleferro dalle ore 8.30; presso il Policlinico Umberto I di Roma dalle ore 7 alle 8.30 (a seguire un banchetto fino alle ore 12); presso l' Inmp (Via di S. Gallicano) dalle ore 7 alle 9.30; presso la Spallanzani dalle ore 7.30 alle 9 e dalle 12.30 alle 14.30; presso la Regione Lazio (2 entrate) dalle ore 8 alle ore 11 e dalle 13 alle 15. I volantinaggi proseguiranno giovedì 22 giugno presso la Asl Roma 2 (Poliambulatorio Socciarelli), a Morena (via della Staz. di Ciampino, 31) a partire dalle ore 10 e presso la Asl Roma 6 di Velletri a partire dalle ore 10. Venerdi 23 giugno saremo davanti alla ASL Roma 2 - (Poliambulatorio via Nocera Umbra) a partire alle ore 10; presso la Asl Roma 6 (ospedale Castelli Romani via Nettunense, Km 11/5, Ariccia) a partire dalle ore 9; presso la Asl Roma 3 (Via Casal Bernocchi) dalle ore 13 alle ore 15; presso l'Ospedale San Camillo, a Roma, dalle 8 alle 9 e presso l'ospedale Grassi di Ostia dalle 10 alle 12. (Com)