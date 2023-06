Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteLe Bourget (Francia), gli assessori Ricca e Tronzano partecipano alla missione istituzionale in occasione del “International Paris Airshow 2023”L’assessore Protopapa partecipa per l’intera giornata alla riunione della Commissione Europea sulla PSAOre 9:30, Torino, Centro congressi Unione Industriale, via Fanti 17, l’assessore Gabusi partecipa al convegno “Tunnel della Torino-Lione: quali opere verso il completamento? Le opportunità per il mondo imprenditoriale nelle prossime gare di Telt”Ore 12:30. Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, via Nizza 330, il vicepresidente Carosso interviene alla presentazione dell'edizione 2023 del festival "Collisioni"Ore 13:15, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, Sala delle Bandiere, l’assessore Chiorino partecipa alla conferenza stampa sul bando regionale "Sviluppo Impresa Piemonte"Ore 14:30, Roma, Senato della Repubblica, Sala capitolare, piazza della Minerva 38, l’assessore Marnati interviene all’evento “Tutela della Privacy e sicurezza del dato per far avanzare il PNRR: smart city, territorio e mobilità”, promosso da Assinter Italiaore 15, Alessandria, Sala del Broletto di Palatium Vetus, l’assessore Poggio partecipa alla presentazione del Bilancio di missione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (segue) (Rpi)