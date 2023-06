Pd: P. De Luca, recuperare senso di comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in un momento difficile per il Paese nelle mani di un governo incompetente, incapace e pericoloso. Per questo c’è bisogno di creare un’alternativa forte e credibile che richiede un cambio di passo del Pd su due aspetti principali: la sua vita interna e il suo profilo identitario e programmatico. Quanto al primo, l’appello all'unità è pienamente condivisibile ma dev'essere praticato e non solo decantato. È necessario garantire quindi condizioni di agibilità politica a tutte le sensibilità, nell’interesse della nostra collettività. Del resto la funzione storica del Pd è nella sua capacità di tenere insieme culture plurali, socialiste, progressiste, riformiste, liberali, cattolico democratiche". Lo ha detto il deputato del Pd, Piero De Luca, intervenendo alla Direzione del Partito democratico. "Così come tratto distintivo è il rapporto con gli amministratori locali che sono una forza da non disperdere e da ascoltare, come sul tema della giustizia - ha continuato il parlamentare -. Per quanto riguarda il profilo programmatico e identitario dobbiamo rispettare la vocazione maggioritaria del Pd, evitando l’errore di rinchiuderci in recinti minoritari, di solo radicalismo movimentista. Questo comporta la necessità di battere anzitutto sui nostri temi storici su cui essere assolutamente radicali promuovendo campagne di mobilitazione nel Paese. Tuttavia, questo non basta. È necessario fare anche altro. Non pregiudicare il rapporto col mondo cattolico, così come con i ceti produttivi e dinamici. Vocazione maggioritaria richiede infine la capacità di mantenere l’identità di forza nazionale, attenta al Mezzogiorno e netta sulla sua collocazione internazionale ed europea. C’è tanto lavoro da fare. Quello che è indispensabile però, prima di tutto, per provare a rilanciare la nostra iniziativa politica, è recuperare quel senso di comunità che appare oggi obiettivamente lacerato". (Rin)