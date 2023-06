Italia-Francia: Gennaro Stroppolatini insignito Cavaliere da ambasciatore Masset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia, ha insignito il direttore Gennaro Stroppolatini del titolo di Cavaliere nell'Ordine delle arti e delle lettere a nome della ministra della Cultura della Repubblica francese nel corso di una cerimonia che si è svolta oggi a Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia in Italia. L'ambasciatore ha ripercorso la carriera del direttore e il suo contributo decisivo nel mecenatismo, con la fondazione 20 anni fa dell'associazione culturale Amici di Palazzo San Carlo per promuovere la conoscenza della musica e in particolare dell'opera lirica, per tutti gli amanti della musica nell'area partenopea, con un'attenzione particolare volta alle periferie. Mecenate della cultura e grande appassionato, Gennaro Stroppolatini ha anche ristrutturato un edificio dell'800, oggi casa museo e dimora storica dedicata al teatro di San Carlo di Napoli, situato in Santa Maria Capua Vetere. (segue) (Com)