Italia-Francia: Gennaro Stroppolatini insignito Cavaliere da ambasciatore Masset (2)

- Masset ha inoltre sottolineato come le attività legate al Teatro San Carlo hanno portato di recente a partecipare attivamente all'inaugurazione della sala dedicata a Gioacchino Murat a Palazzo San Carlo. Inoltre, dal 2012, Stroppolatini collabora come presidente dell'associazione Amici di Palazzo San Carlo, sostenendo tutte le attività culturali del Grenoble e del consolato generale di Francia a Napoli. Infatti, in questi ultimi 15 anni, il direttore, grande francofilo, ha stretto forti legami con l’Istituto francese di Napoli. In numerose occasioni, Stroppolatini ha permesso ad artisti e musicisti napoletani di esibirsi tra le mura dell’Istituto francese, tra cui il prestigioso coro di bambini "voix blanche" al San Carlo in occasione del suo centenario, contribuendo alla qualità delle attività proposte dalla rete culturale. (segue) (Com)