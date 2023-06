Industria: Urso, confronto molto proficuo su tre settori fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- È stato un “confronto molto proficuo” su tre settori fondamentali per il nostro sistema industriale. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dei tavoli al ministero su automotive, elettrodomestici ed ex Ilva. Il ministro ha sottolineato la necessità di "rimettere nella giusta carreggiata" l'ex Ilva. (Rin)