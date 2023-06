Stellantis: Urso, accordo con governo necessario per aumentare produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Un accordo tra governo e Stellantis “è necessario, un accordo di transizione per aumentare la produzione di auto di modelli innovativi nel Paese e accompagnare l'indotto nella riconversione”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dei tavoli al ministero su automotive, elettrodomestici ed ex Ilva. (Rin)