Migranti: Egitto forma gruppo di lavoro dopo naufragio in Grecia

- Il ministero degli Esteri egiziano ha formato un gruppo di lavoro per affrontare le conseguenze del naufragio di un peschereccio carico di migranti avvenuto al largo di Pylos, in Grecia, il 17 giugno. Lo ha riferito lo stesso ministero, ricordando che a bordo dell’imbarcazione erano presenti 750 persone di diverse nazionalità. “In totale 43 egiziani sono sopravvissuti al naufragio, di cui cinque minorenni e 38 uomini”, ha spiegato la ministra dell’Immigrazione Soha Gendy, aggiungendo che otto persone sono accusate di essere dei trafficanti. Le vittime del naufragio accertate finora sono 78, mentre i sopravvissuti sono 104. Il gruppo di lavoro riceverà i familiari delle vittime e delle persone di cui non si conosce il destino per indicazioni sulle procedure necessarie per identificare i corpi delle vittime.(Cae)