Decreto Pa: Melchiorre (Fd'I), norme su Corte conti in linea con Regolemento Ue

- "Con l'emendamento al decreto Pa sul controllo concomitante della Corte dei conti, il governo si pone l'obiettivo di rispondere all'esigenza insopprimibile di accelerare l'esecuzione dei progetti del Pnrr e non trovare ostacoli all'obiettivo di realizzare le opere entro il 2026". Lo dichiara, intervenendo nell'Aula di palazzo Madama in discussione generale sul decreto Pa, il senatore di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre. "La norma ha tanto agitato la stampa, ma l'art. 1 non altera il sistema dei controlli sul Pnrr - ha proseguito -, essendo in linea con il regolamento europeo, che chiede agli Stati membri di effettuare controlli che siano efficaci. In questo senso - ha toprecisa il parlamentare di FdI - si sono espressi anche il commissario Paolo Gentiloni e il presidente della Corte dei conti Guido Carlino". Per Melchiorre, "con la Corte conti si deve collaborare, ma evitando l'eccesso di ingerenza nella pubblica amministrazione. Controlli sì, ma efficaci". (Rin)