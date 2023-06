Ue: ministro Difesa tedesco, possibile integrazione Samp-T nello Scudo aereo europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il sistema missilistico franco-italiano Samp-T potrebbe essere integrato nell’Iniziativa per lo scudo aereo europeo (Essi), guidata dalla Germania. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, che oggi ha partecipato a Parigi alla Conferenza sulla difesa europea organizzata dal presidente francese, Emmanuel Macron. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Pistorius “tutto può essere integrato nella struttura esistente” della difesa dei cieli europei. Annunciata dal cancelliere tedesco Olaf Scholz nel 2022, l'Essi comprende attualmente 16 Paesi: Germania, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria. Gli Stati parte intendono dotarsi di sistemi di difesa aerea a corto, medio e lungo raggio il più possibile coordinati in modo da poter scongiurare tutte le minacce dell’aria, dai droni ai missili da crociera e balistici. Tuttavia, è stata motivo di tensione tra Parigi e Berlino, perché Scholz ha reso noto il progetto senza prima informarne Macron. L'Eliseo ha risposto con il piano per un'iniziativa concorrente franco-italiana, incentrata sul Samp-T. Inoltre, Macron sarebbe stato irritato dal fato che l'Essi si articolerebbe su sistemi missilistici di produzione tedesca o acquistati da Paesi esterni all'Ue. In particolare, si tratta dell'Iris-T di Diehl (Germania), del Patriot di Raytheon e Lockheed Martin (Stati Uniti) e dell'Arrow 3, sviluppato dalle Industrie aerospaziali israeliane (Iai). (Geb)