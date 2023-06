Sudan: generale Dagalo ringrazia il Ciad per l'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale sudanese Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo ha ringraziato il governo del Ciad per la "generosa ed ospitale" accoglienza riservata alle migliaia di persone in fuga dal Sudan. In un post pubblicato su Twitter, il generale si è detto "non sorpreso" dal gesto della giunta guidata da Mahamat Deby, figlio dell'ex presidente ucciso in battaglia dai ribelli nell'aprile del 2021. "Estendiamo i nostri ringraziamenti e apprezzamenti al presidente Deby e al suo fantastico popolo per la loro posizione e il loro sostegno alla nostra gente in queste difficili circostanze", si legge nel post, in cui a nome delle Forze di supporto rapido (Rsf) Dagalo si dice fiducioso "che questa crisi si concluderà con la fine della giunta corrotta che ha scatenato la guerra nel Paese e alimentato i conflitti tribali tra le componenti della società del Darfur per continuare a dominare e controllare le sorti della nostra nazione". (Res)