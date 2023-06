Pnrr: esame mozioni in Aula Senato anticipato a domani pomeriggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come da accordi intercorsi tra i Gruppi, la discussione delle mozioni sull'attuazione degli impegni previsti dal Pnrr, già in calendario per giovedì 22 giugno, sarà anticipata al pomeriggio di domani, dopo la commemorazione del senatore Berlusconi". Lo ha comunicato in apertura di seduta in Aula il presidente di turno del Senato, Maurizio Gasparri. (Rin)