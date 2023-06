Medio Oriente: i leader di Hamas e Jihad islamica incontrano alti funzionari iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei gruppi armati palestinesi Jihad islamica e Hamas hanno incontrato alti funzionari iraniani a Teheran. Oggi, il presidente iraniano, Ibrahim Raisi, ha ricevuto il capo della Jihad islamica, Ziyad al Nakhalah, mentre il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha incontrato Ali Akbar Ahmadian, il nuovo segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale (Snsc), prima dell'incontro con altri alti funzionari. "Il modo più efficace per porre fine agli oltre 75 anni di occupazione della Palestina è la resistenza", ha detto Ahmadian ad Haniyeh, secondo il sito web "Nournews" vicino al Snsc. Il leader della Jihad Islamica si trova nel paese dalla scorsa settimana e ha incontrato alti funzionari iraniani, tra cui la guida suprema, ayatollah Ali Khamenei, e Raisi. La serie di incontri fra i vari leader ha coinciso con un'escalation di violenza in Cisgiordania, a Jenin dove sono rimaste vittime cinque palestinesi e si sono registrati sette feriti fra i militari israeliani e 91 fra i civili palestinesi.(Res)