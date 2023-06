Governo: Valentini, lotta a contraffazione è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela della proprietà intellettuale è fondamentale per la difesa e lo sviluppo del nostro Made in Italy e la lotta alla contraffazione e agli illeciti “è una priorità del ministero delle Imprese e del Made in Italy". Lo ha detto il viceministro Valentino Valentini, intervenendo al Forum meetIN23 Indicam, Istituto di Centromarca per la Difesa e l’Identificazione dei Marchi Autentici e per la lotta alla contraffazione. "Il Mimit - ha assicurato - sta compiendo ogni sforzo nel supporto e promozione del nostro tessuto produttivo e siamo ben consapevoli della necessità di proseguire nella nostra azione di rafforzamento degli strumenti a tutela della proprietà Industriale, imprescindibili sia per favorire l’attrazione degli investimenti, ma soprattutto nell’assicurare la competitività delle nostre imprese". Come ha ricordato, "nel corso dei negoziati sul Regolamento Digital Services Act ci siamo battuti perché il principio cardine secondo cui 'ciò che è illecito offline deve essere illecito anche online', fosse declinato in maniera efficace in tutte le previsioni del Regolamento, in modo tale da poter assicurare la protezione dei consumatori nell’accesso a prodotti leciti e sicuri e la tutela delle imprese e del loro patrimonio di investimenti". (segue) (Rin)