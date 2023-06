Governo: Valentini, lotta a contraffazione è priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato poi recentemente varato il Ddl sul Made in Italy che in particolare per quanto riguarda la lotta alla contraffazione "abbiamo inasprito le sanzioni (comminate agli acquirenti di merci contraffatte), i cui proventi verranno destinati agli enti territoriali; abbiamo introdotto incentivi alla cooperazione del reo, da valutarsi nell’ambito del rinnovo dei permessi di soggiorno e soprattutto semplificato le procedure per la distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro, a dimostrazione che le merci contraffatte possono solo e soltanto essere distrutte. Il Ddl passa ora all’esame parlamentare, dove sono certo potrà essere arricchito nel confronto con tutte le parti interessate". Altra iniziativa è la riforma del Codice della Proprietà Industriale, uno dei primi atti del governo, che "punta a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali e si propone di facilitare e valorizzare la conoscenza, l’uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo". "È evidente - ha concluso - che la sfida oggi è quella di affrontare anche 'i nuovi scenari di illecito' e di 'consumo online'. Si tratta di un processo complesso, ma che siamo pronti a compiere, anche grazie all’impegno e alla collaborazione di stakeholder di primo piano". (Rin)