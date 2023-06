Campania: dalla Regione 30 milioni per le startup innovative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le startup innovative campane continuano a crescere e grazie alla Regione Campania potranno rafforzare il proprio posizionamento competitivo. Al via la terza edizione dell'avviso Campania Startup - annualità 2023 - per la creazione e il consolidamento di startup innovative ad alta intensità di conoscenza, attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi innovativi in coerenza con le traiettorie prioritarie della "Strategia regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente - RIS3 Campania". Con questo strumento si intende continuare a sostenere la competitività del territorio regionale attraverso il supporto alle startup innovative nel processo di crescita che possa assicurarne la sostenibilità di medio - lungo periodo e lo stimolo alla nascita di nuove idee imprenditoriali. L'avviso è, infatti, rivolto sia alle startup innovative già costituite e operanti nelle Aree di specializzazione della RIS3 Campania, sia alle persone fisiche che intendano promuovere un nuovo progetto di impresa. (segue) (Ren)