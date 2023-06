M5s: Novelli, i temi siano centrali contro destra fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il grande successo della manifestazione di sabato, fortemente voluta dal Movimento 5 stelle e dal presidente Giuseppe Conte, l'intento della destra è quello di dividere le forze politiche e sociali che contestano questo Governo e che, invece, proprio in questa occasione, hanno dato segnali di unità e di condivisione di temi e d'intenti. Lo dichiara Valerio Novelli, consigliere regionale del Movimento 5 stelle del Lazio. "Il nervosismo della destra – prosegue Novelli - è palese e dettato da un'agenda di governo assolutamente fallimentare. Le politiche precarie, il bellicismo ed i ritardi sul Pnrr sono solo alcuni esempi di come il governo Meloni abbia imboccato una strada sbagliata che sta già portando a conseguenze molto gravi per il Paese". "Ed è proprio per questo che occorre un fronte unitario in grado di contrapporsi alle politiche scellerate di un Governo che sta distruggendo i diritti sociali ed economici degli italiani. Non deve destare preoccupazioni chi oggi, con la prima scusa utile, si sfila da un progetto che non condivideva già da tempo, anzi può essere proprio questo il punto di partenza per riposizionare i temi centrali di un'agenda condivisa, che guarda alle priorità dei cittadini", conclude il consigliere regionale. (Com)