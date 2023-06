Usa: assalto al Congresso, Fbi ha atteso oltre un anno per indagare sul ruolo di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie statunitensi e il Federal Bureau of Investigation (Fbi) hanno atteso più di un anno prima di aprire una verifica formale in merito al ruolo di Donald Trump e del suo staff alla Casa Bianca, nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Una indagine del “Washington Post” ha concluso che il dipartimento della Giustizia ha voluto inizialmente adottare un “approccio prudente” in merito al ruolo di Trump nel fomentare le rivolte del 6 gennaio, dovuto ad una “cautela istituzionale” e alle opinioni contrastanti in merito alle prove che sarebbero state sufficienti per avviare una indagine formale diretta esplicitamente contro l’ex presidente. Michael Sherwin, che all’epoca dei fatti serviva come procuratore ad interim del distretto di Columbia, ha aggiornato il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, due mesi dopo il suo insediamento, durante i quali le autorità federali hanno effettuato 709 perquisizioni, emesso accuse formali contro 278 manifestanti e identificato almeno 885 sospetti che hanno partecipato alle rivolte. (segue) (Was)